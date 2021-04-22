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Олимпийский девиз может быть изменен

Президент МОК Бах заявил, что олимпийский девиз может быть изменен

Глава МОК Томас Бах

© EPA-EFE/LAURENT GILLIERON


Глава организации предложил добавить в девиз "Быстрее, выше, сильнее" слово "вместе"

 Олимпийских девиз "Быстрее, выше сильнее" может быть изменен через три месяца. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Девиз был утвержден первым Олимпийским конгрессом в 1894 году.

"Я предлагал добавить к "Быстрее, выше, сильнее" еще и слово "вместе". Теперь это обсудят члены МОК, и через три месяца девиз может быть немного изменен", - цитирует Баха ТАСС.
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