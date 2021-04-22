Олимпийский девиз может быть изменен
Президент МОК Бах заявил, что олимпийский девиз может быть изменен
Глава МОК Томас Бах
© EPA-EFE/LAURENT GILLIERON
Глава организации предложил добавить в девиз "Быстрее, выше, сильнее" слово "вместе"
Олимпийских девиз "Быстрее, выше сильнее" может быть изменен через три месяца. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Девиз был утвержден первым Олимпийским конгрессом в 1894 году.
"Я предлагал добавить к "Быстрее, выше, сильнее" еще и слово "вместе". Теперь это обсудят члены МОК, и через три месяца девиз может быть немного изменен", - цитирует Баха ТАСС.
09:13 22/04/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение