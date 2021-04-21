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Глава МОК: 100% атлетов в Токио не будут вакцинированы

По словам президента Международного олимпийского комитета, риски заражения коронавирусной инфекцией на Играх будут минимизированы.

© AP / Hiro Komae

Не все атлеты, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио, будут вакцинированы, однако риски заражения будут минимизированы, об этом на пресс-конференции заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бахпишет Sputnik.

"Мы понимаем, что 100% атлетов в Токио не будут вакцинированы, потому что не у всех стран есть доступ к вакцине. К тому же есть и те спортсмены, кто просто не хочет прививаться. У нас уже есть примеры, когда национальные олимпийские комитеты помогают друг другу с вакциной. Надеюсь, их будет все больше и больше. За последние месяцы успешно проведено множество международных соревнований, и проблем не возникло. С научной точки зрения мы можем быть уверены, что на Играх в Токио сможем минимизировать риски настолько, насколько возможно. Олимпийская деревня будет безопасным местом, без сомнений", – сказал глава МОК.

Он также отметил, что наблюдается хороший прогресс в вакцинации национальных команд.

О вакцинации белорусских спортсменов


Как рассказала на международной конференции "100 дней до Токио" директор Республиканского научно-практического центра спорта Ирина Малеваная, уже вакцинировалось около 50 белорусских атлетов, в том числе те, кто получил право выступить на Олимпиаде в Японии.

Специалисты учитывают расписание тренировок спортсменов и создают наиболее комфортные условия для каждого атлета. Используются препараты, зарегистрированные и сертифицированные в Беларуси.

"На выбор предлагаем российский "Спутник V" либо китайский "Синофарм". Каких-то побочных реакций на вакцинацию среди прошедших процедуру не было. В дальнейшем планируем продолжать работу. Планируем вакцинировать не только спортсменов, которым предстоит выступать в Токио, но и административный персонал команд", – отметила глава РНПЦ спорта.

Она также рассказала, что заболеваемость COVID-19 среди белорусских спортсменов составляет менее половины процента. При этом тяжелых случаев, требующих госпитализации, зарегистрировано не было
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