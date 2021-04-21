



За нарушение антиковидных мер хоккеистов могут дисквалифицировать и отправить домой с юниорского чемпионата мира, рассказал врач сборной Беларуси U18 Руслан Шихов, пишет Sputnik.





По его словам, в антиковидный протокол ЧМ внесено более семидесяти пунктов, обязательных к исполнению.





"Есть много нюансов, например, ношение перчаток обслуживающим персоналом: это – техники, массажисты, медики. Также обязательно соблюдение дистанции, минимум два метра между людьми. На тренировках желательно кататься на расстоянии вытянутой клюшки и, по возможности, без силовых приемов", – цитирует врача сайт hockey.by.





В случае нарушения правил на первый раз можно обойтись предупреждением, однако, при повторном предусмотрены куда более строгие меры – вплоть до депортации. Предполагаются также штрафные санкции: от двух до четырех тысяч евро.





После прибытия команды обязаны пройти двухдневный карантин. Из номеров выходить будет запрещено. Если тесты дадут отрицательный результат, можно будет выходить поесть.





"Прием пищи будет осуществляться группами и с временным промежутком. Перемещаться также можно будет только по своему крылу", – рассказал Руслан Шихов.





Чемпионат мира по хоккею в США





Юниорский чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет с 26 апреля по 6 мая в США. В прошлом году мировое первенство было отменено из-за пандемии коронавируса.





В соревнованиях примут участие 10 национальных сборных. Все матчи группы пройдут в двух городах штата Техас без зрителей.





На групповом этапе белорусские юниоры сразятся со сверстникам из Канады, Швеции, Швейцарии и Латвии.





Во вторую группу вошли сборные России, США, Финляндии, Чехии и Германии.





Восемь лучших сборных выходят в плей-офф, команды, занявшие последние места в группах, сыграют между собой серию до двух побед за право остаться в элитном дивизионе.





На предыдущем планетарном первенстве белорусская дружина заняла пятое место, одолев на предварительном этапе хоккеистов из Финляндии и Чехии.











