Минспорта предупреждает сотрудников о блокировке иностранных почтовых серверов
В Министерстве спорта оповестили всех сотрудников о блокировке иностранных почтовых серверов (gmail.com, mail.ru, inbox.ru).
Теперь сотрудникам, которые используют для служебной переписки почтовые ящики, расположенные на этих серверах, необходимо зарегистрировать электронную почту в доменной зоне «by.»
Также аналогичные сообщения приходят и в подведомственные организации.
Источник: tribuna.com
17:52 21/04/2021
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