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Беларусь сыграет против двух хоккейных сборных России

Белорусы продолжают подготовку к чемпионату мира в Риге - поединки против россиян пройдут в будущие выходные.



Сборная России по хоккею задействует в матчах против белорусских хоккеистов две команды, сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Белорусы и россияне проведут две встречи в Москве в рамках подготовки к чемпионату мира в Латвии, пишет Sputnik. Первая игра запланирована на 23 апреля, вторая – на 24. 

"В первом матче Еврочелленджа против сборной Беларуси, который состоится 23 апреля, сыграет национальная сборная, 24 апреля – олимпийская сборная", - говорится в сообщении ФХР.

Напомним, на минувших выходных белорусские хоккеисты провели две выездные товарищеские встречи в Будапеште: сначала была обыграна команда Австрии (5:1), затем – Венгрия (3:2).

Сегодня стало известно, что ростер белорусской сборной пополнился сразу тремя игроками. Так, к национальной команде присоединились защитник Никита Мицкевич и нападающие Евгений Ковыршин  и Шейн Принс.
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