Беларусь сыграет против двух хоккейных сборных России









Сборная России по хоккею задействует в матчах против белорусских хоккеистов две команды, сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).





Белорусы и россияне проведут две встречи в Москве в рамках подготовки к чемпионату мира в Латвии, пишет Sputnik. Первая игра запланирована на 23 апреля, вторая – на 24.





"В первом матче Еврочелленджа против сборной Беларуси, который состоится 23 апреля, сыграет национальная сборная, 24 апреля – олимпийская сборная", - говорится в сообщении ФХР.





Напомним, на минувших выходных белорусские хоккеисты провели две выездные товарищеские встречи в Будапеште: сначала была обыграна команда Австрии (5:1), затем – Венгрия (3:2).





Сегодня стало известно, что ростер белорусской сборной пополнился сразу тремя игроками. Так, к национальной команде присоединились защитник Никита Мицкевич и нападающие Евгений Ковыршин и Шейн Принс.







