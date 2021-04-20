В футбольном мире появилась Суперлига. Что думают об этом белорусы?

Речь о том, что топовые команды должны играть в одной лиге, нетоповые – в другой. Глава нового турнира, он же президент "Реала" Флорентино Перес, заявил: Суперлига или "лига богатых", как ее теперь называют, может спасти футбол за счет зрительского интереса. Реакция не заставила долго ждать ФИФА, национальные футбольные союзы и просто неравнодушных людей: многим идея не понравилась, а УЕФА даже пригрозил клубам, вошедшим в Суперлигу, запретом на участие в чемпионатах и еврокубках.





Что об этой инициативе думают белорусы? Sputnik спросил тренера, независимого эксперта и болельщика.





Интересно уже не будет?





По мнению чемпиона СССР в составе минского "Динамо" (1982) и бывшего тренера "белокрылых" Сергея Боровского, с появлением Суперлиги интерес у многих болельщиков пропадет. И вот почему.





"Мы смотрим Лигу чемпионов, и каждый из нас хочет, чтобы там играл клуб из его страны. А раз в Суперлигу попасть будет нереально, какой интерес может быть у болельщиков?" – говорит Боровский.

Он уверен, что это будет "обособленная тусовка, клуб по интересам", в котором тамошним командам будет совсем не до болельщиков.





"Так везде – это бизнес. Богатые хотят быть богаче, им наплевать на остальных, вот и все. Кто платит, тот и заказывает музыку", - считает экс-тренер сборной Беларуси.





Боровский подчеркивает, что минус Суперлиги в том, что сильные клубы будут играть с сильными. А значит игроки будут больше уставать.





"Если со слабыми, то можно выставить (на матч) вторые номера, как, например, бельгийцы со сборной Беларуси. А там (в Суперлиге) ты уже вторых номеров не поставишь, там нужно играть от ножа, и поэтому игрокам нелегко будет, они будут загибаться", - отмечает эксперт.





Большим клубам должны предложить что-то вкусное





Известный спортивный журналист и блогер Николай Ходасевич признает: цель у создателей Суперлиги понятная и логичная – стать еще богаче. Такая футбольная реформа нужна большим европейским клубам, которые в период коронавируса терпят убытки. Им нужно перезапуститься, чтобы иметь стабильный бюджет и не терять лидирующие позиции.





"Суперлига – это в первую очередь огромные телевизионные права, а стало быть и деньги, которые будут распределяться между узким кругом участников. И уже слышны эти суммы – по 130 миллионов долларов каждому клубу за первый год", - констатирует Ходасевич.





По его словам, создание Суперлиги сулит пока больше минусов, нежели плюсов. Для малых клубов – это и вовсе дискриминация.





"Европейский футбол в своем классическом виде – это не американская НБА, а именно по этим лекалам собирается строиться Суперлига. Это не та культура боления, которая есть в Америке. Как бы большим клубам не хотелось играть против, скажем, представителей белорусского чемпионата или любого другого, сопоставимого с нашим, мировой принцип футбола – развивать его повсеместно, финансировать во всех странах, это один из посылов ФИФА", - подчеркивает эксперт.





Ходасевич поясняет: наверняка, результатом противостояния создателей Суперлиги с представителями ФИФА и других футбольных союзов станет некий компромисс, где большим клубам "предложат что-то вкусное, чтобы не подрывать и не проводить революцию в устройстве футбольного мира".





По мнению журналиста, белорусские клубы никакого отношения (даже гипотетического) к Суперлиге иметь не могут и находятся в этой ситуации в роли зрителей.





"Возникали такие мысли, дескать, если 20 топ-команд уйдут из группового турнира Лиги чемпионов, значит для нас место освободится, и мы будем стабильно играть в ЛЧ? Нет уж, наши чемпионы, мне кажется, находятся не на расстоянии 20 клубов, а чуточку дальше пока. И если теоретически очистятся места, то мы продвинемся на одну-две ступеньки выше, не больше", - добавляет он.

Николай Ходасевич отмечает, что уход больших клубов из Лиги чемпионов может стать возможностью для клубов второго порядка – португальских, например. И в таком случае падение уровня и интереса к Лиге чемпионов – неизбежно.





"Мы можем с большим интересом за всем этим наблюдать, но перед белорусским футболом сейчас стоят другие задачи. Не стоит облизываться, что реформы откроют какую-то дверь для нас – прежде всего мы должны навести полный порядок в своем дворе, чтобы потом, когда дверь откроется, мы были готовы воспользоваться этим ходом", - считает он.





Не надо изобретать очередной велосипед





По мнению болельщика ФК "Ислочь" (Минский район) Валерия Колонтая, Суперлига – это ненужная сейчас инициатива, поскольку деньги в мире в первую очередь должны направляться на подавление пандемии.





"Страны сидят на карантине, магазины и некоторые предприятия находятся в убытке и закрываются, а тут Суперлига, в которую нужно вкладывать большие деньги. Откуда они будут браться? Есть Лига чемпионов, Лига Европы – не надо больше изобретать велосипед", - считает Валерий.





Он говорит, что белорусской федерации (АБФФ - Spuntik) Суперлига будет "фиолетова", потому что отечественные клуба туда никак не попадут.





"Даже если и будет отбор, то в ближайшие лет 50 с такой постановкой воспитания молодых футболистов попадание в эту лигу не светит", - пояснил болельщик.





По его словам, в белорусском футболе есть команды, которые перестроили стратегию выращивания молодых кадров, - это то касается "Руха", "Ислочи".





"В плане того, что молодежи дается возможность попробовать себя в матчах Высшей лиги. Большинство команд преследуют ежеминутные цели – выиграть матчи в Лиге чемпионов, чтобы срубить побольше денег, и на этом все. А как же развитие футбола в целом?", - задается вопросом Колонтай.





***





На данный момент АБФФ никак не выразила свое отношение к Суперлиге. Sputnik отправил запрос в федерацию и разместит его, как только получит ответ.





Еще раз: что за Суперлига?





Создателями Суперлиги стали 12 топовых клубов Европы: "Милан", "Арсенал", "Атлетико Мадрид", "Челси", "Барселона", "Интер", "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид" и "Тоттенхэм". В заявлении турнира сообщается, что к этим командам должны присоединиться еще три неназванных (какие это будут команды, пока неизвестно) – так образуется пул из 15 клубов-основателей, еще 5 команд будут проходить отбор.





Формула турнира будет следующая: стартует он в августе, 20 команд будут поделены на две группы. На групповом этапе каждый играет с каждым в два круга. Из группы выходят по три лучших команды, а четвертая и пятая играют два матча за плей-офф. Четвертьфиналы и полуфиналы пройдут в два матча, а финал сыграют в конце мая – один матч на нейтральном поле.





Игры будут проходить в середине недели, поэтому команды смогут играть в своих чемпионатах – конечно, при условии, если их допустит УЕФА.





Во вторник, 20 апреля, через день после новости о создании Суперлиги, некоторые СМИ сообщили о том, что "Ливерпуль" и еще несколько английских клубов колеблются и хотят пересмотреть свое решение об участии в этом соревновании. Отмечается, что главным образом на клубы повлияла массовая критика со стороны болельщиков.





Сегодня в Монтре (Швейцария) прошел конгресс УЕФА. Результатом заседания стало единогласное принятие 55 ассоциациями-членами УЕФА декларации - в документе осуждается создание Суперлиги. "Конгресс УЕФА твердо убежден в том, что закрытая "Суперлига" противоречит самой идее европейскости - идее единства, открытости, взаимопомощи и главенства спортивных ценностей", - говорится на сайте УЕФА.





"УЕФА, его ассоциации и все, кто любит футбол, твердо стоят на своем и в максимально возможной степени будут решительно сопротивляться и бороться против данного шага владельцев этих клубов и их сторонников. Мы знаем, какие моральные ценности поставлены на карту, и будем защищать футбол от эгоистичного клана, который не интересует игра. Европейский футбол - это мы. Не они", - говорится в заявлении.













Читать дальше: https://sputnik.by/sport/20210420/1047438740/V-futbolnom-mire-poyavilas-Superliga-Chto-dumayut-ob-etom-belorusy.html