При этом глава УЕФА обрушился на клубы, решившие организовать свою отдельную закрытую лигу, с критикой, пишет Телеграф.





«Наверное, мы были несколько наивны, не подозревая, что рядом с нами есть змеи. Теперь знаем. И мы предпримем юридические действия скоро, – сказал Чеферин.





А потом пообещал ввести санкции.





«Мы оцениваем ситуацию с командой юристов. Пока рано говорить. Мы сообщим, когда определимся», — уточнил Александер Чеферин.





«Если они объявляют новости посреди ночи, утром сложно сразу найти решение. Мы рассмотрим любые возможные санкции. Как можно быстрее нужно не допустить к участию в наших турнирах и клубы, и игроков. Я не знаю, когда именно они не смогут выходить на поле из-за санкций», — рассказал глава УЕФА.





В свою очередь, мятежные клубы обещают подать в суд на УЕФА и ФИФА.





«Ваше заявление вынуждает нас принять защитные меры, чтобы обезопасить себя от такой враждебной реакции УЕФА и ФИФА, которая не только ставит под угрозу обязательства по финансированию в рамках гранта, но, что еще важнее, будет незаконной», — говорится в заявлении клубов.





Там сообщили, что уже готовят иски в суды.







