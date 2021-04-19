



И на этом фоне звучат разговоры о том, что работников в государственных учреждениях и на государственных предприятиях будут «оптимизировать». За этим определением чиновники обычно прячут слово, которое не любят лишний раз произносить, – сокращение. Да, в государственном секторе ожидается сокращение рабочих мест. Руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко поделился информацией, согласно которой в стране планируется сократить каждого пятого работника культуры – а это более 13 тысяч человек. В НАУ утверждают, что подобная «оптимизация» затронет все сферы.





В белорусском спорте процесс, похоже, уже запущен, причем речь не только про увольнения, но и про усиленную экономию.



Власти Минска хотят порезать ставки в спорте





В прошлую пятницу руководителям подчиненных организаций пришли письма за подписью заместителя начальника главного управления спорта и туризма Минского горисполкома Василия Касача. В документе просят предоставить информацию по «оптимизации» штата на 2021 год. Ответ нужно было прислать до полудня понедельника 19 апреля.





Руководители должны отчитаться о вакантных ставках в своих подразделениях, пустующих более полугода, и внести предложения по «оптимизации». Управление спорта предлагает объединить некоторые должности и перевести некоторые ставки с бюджетного финансирования на внебюджетное. Если же из организаций не придут ответы, то «оптимизацией» там городские власти займутся по своему усмотрению. При этом в последнем абзаце указано, что руководители учреждений несут персональную ответственность за молчание или предоставление ложных данных.













Ковальчук обрубил сборы и соревнования за границей





Также в минувшую пятницу очередное совещание в своем ведомстве провел министр спорта Сергей Ковальчук. Что уже стало традиционным, чиновник вновь поручил воплотить в жизнь свои некоторые любопытные поручения. Остановимся некоторых из них.





Не исключено, что Ковальчук очень переживает за здоровье спортсменов перед Олимпиадой. Да так, что не хочет отпускать атлетов за границу, боясь, что те заразятся там COVID-19, над которым Беларусь, по словам Лукашенко, одержала победу еще в июле прошлого года. Отныне по поручению Ковальчука спортсмены могут покидать страну лишь ради чемпионатов мира и Европы, а также квалификационных турниров к Олимпийским играм. Фактически, атлеты остаются без заграничных сборов и участия в других международных соревнованиях. И это больше похоже на банальную экономию бюджетных средств под прикрытием коронавируса. Отметим, что срок действия поручения не указан, оно прописано «на период неблагоприятной эпидемиологической обстановки».





Еще больше подсвечивает версию экономии то обстоятельство, что Ковальчук запрещает «выезды на соревнования и учебно-тренировочные сбор за счет средств УСиТ [управлений спорта и туризма] при направлении на соревнования и УТС [учебно-тренировочные сборы], организованные РЦОР по видам спорта». Придерживаться этого правила поручают на постоянной основе. То есть за государственный счет ехать куда-то за рубеж не рекомендованы, потому что коронавирус, но на внебюджетное финансирование никаких ограничений нет: если готовы оплатить сами или кто-то оплатит за вас – пожалуйста, соревнуйтесь.





Также Ковальчук вводит правило отказа от предоплаты за участие в квалификационных соревнованиях на Олимпиаду, чемпионаты мира и Европы. Деньги перед стартом могут отправить лишь в исключительных случаях. Однако перед этим предварительную оплату необходимо согласовать с министерством.







