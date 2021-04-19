Жозе Моуриньо уволен с поста главного тренера "Тоттенхэма"

Жозе Моуриньо, Getty Images





Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо и его тренерский штаб Жоао Сакраменто, Нуно Сантос, Карлос Лалин и Джованни Серра уволены с занимаемых должностей.





— Жозе и его тренерский штаб были с нами в самые трудные времена нашей работы в клубе. Жозе — настоящий профессионал, который проявил огромную стойкость во время пандемии.





На личном уровне мне нравилось работать с ним, и я сожалею, что все сложилось не так, как мы оба предполагали. Он всегда будет желанным гостем здесь, и мы хотели бы поблагодарить его и его тренерский штаб за их вклад, — сказал директор клуба Даниэль Леви.





Сегодня первую тренировку "Тоттенхэма" проведет Райан Мейсон. Вероятно, он будет готовить игроков к финалу Кубка Лиги против "Манчестер Сити".





По информации ряда СМИ, Моуриньо отказался проводить тренировку из-за участия руководства шпор в создании европейской Суперлиги. По этой причине, португалец был незамедлительно уволен.





Напомним, что "Тоттенхэм" вошёл в число 12 клубов-учредителей Суперлиги, против которой выступают все национальные ассоциации, а также ФИФА и УЕФА.