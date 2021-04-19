Егор Герасимов обыграл Жо-Вильфреда Тсонга в Барселоне
Белорусский теннисист Егор Герсимов одержал победу над французом Жо-Вильфредом Тсонга на престижном турнире ATP в Барселоне.
Матч продолжался два сета, и в обоих был сильнее белорус – 7:5, 6:1.
Тсонга занимает 71-е место в рейтинге сильнейших теннисистов мира, Герсимов – 77-е.
Следующим соперником белорусского теннисиста, во втором круге Barcelona Open Banc Sabadell станет итальянец Янник Синнер, имеющий 19-ю позицию в рейтинге ATP.
Соперники встретятся 21 апреля.
Призовой фонд турнира в Барселоне составляет €1565480.
19:22 19/04/2021
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