Егор Герасимов обыграл Жо-Вильфреда Тсонга в Барселоне









Матч продолжался два сета, и в обоих был сильнее белорус – 7:5, 6:1.





Тсонга занимает 71-е место в рейтинге сильнейших теннисистов мира, Герсимов – 77-е.





Следующим соперником белорусского теннисиста, во втором круге Barcelona Open Banc Sabadell станет итальянец Янник Синнер, имеющий 19-ю позицию в рейтинге ATP.

Соперники встретятся 21 апреля.





Призовой фонд турнира в Барселоне составляет €1565480.