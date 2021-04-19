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Акции "Ювентуса" подорожали на фоне новостей о Суперлиге

Котировки акций туринского футбольного клуба «Ювентус» выросли на 9,96%, до 0,85 евро за штуку после открытия торгов на Миланской бирже сегодня, 19 апреля.

Фото: ph.FAB / Shutterstock

Рост котировок последовал на фоне новостей о создании Суперлиги — альтернативного Лиге чемпионов турнира. По замыслу организаторов, в Суперлиге будут играть 12 топ-клубов Европы: помимо «Ювентуса», это английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», а также итальянские «Милан» и «Интер».

Болельщики и спонсоры находятся в волнующем ожидании объявления еще трех клубов-основателей. Каждый клуб получил гарантии выплат по 350 млн евро. Известно, клубы-основатели могут рассчитывать на выплаты в размере 89−310 млн евро в качестве бонуса.
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