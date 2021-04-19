УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов, обновленный турнир стартует в 2024 году, пишет tribuna.com





По информации Deutsche Welle, в турнире будут играть 36 команд вместо 32, которые выступают сейчас.





Элитным клубам, которые не пройдут отбор в Лигу чемпионов, будут представлены новые места.





Новый формат предусматривает одну лигу вместо разделения на группы.





8 лучших команд будут выходить в плей-офф. Остальные будут проходить отбор через новый раунд плей-офф.





Всем клубам гарантировано по 10 матчей в обновленной Лиге чемпионов и увеличение доходов.





Напомним, что вчера 12 топ-клубов Европы официально объявили о создании европейской Суперлиги.