BSSF выставил на аукцион клюшку победителей зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи
Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSF) выставил на аукцион хоккейную клюшку сборной Канады с подписями известных спортсменов.
На клюшке, в частности, есть автографы капитана и центрального нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, лучших бомбардиров, забивших в общей сложности семь голов, Дрю Даути и Ши Вебера, а также главного тренера сборной Майка Бэбкока — самого успешного канадского тренера в истории, выигравшего абсолютно все турниры со сборной, и других членов команды.
Начальная цена лота — $1 500.
— Вырученные средства от продажи клюшки будут направлены в помощь спортсменам, пострадавшим от репрессий белорусских силовиков, — сообщили в пресс-службе BSSF.
10:40 19/04/2021
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