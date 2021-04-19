+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

BSSF выставил на аукцион клюшку победителей зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи

Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSF) выставил на аукцион хоккейную клюшку сборной Канады с подписями известных спортсменов.

На клюшке, в частности, есть автографы капитана и центрального нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, лучших бомбардиров, забивших в общей сложности семь голов, Дрю Даути и Ши Вебера, а также главного тренера сборной Майка Бэбкока — самого успешного канадского тренера в истории, выигравшего абсолютно все турниры со сборной, и других членов команды.

Начальная цена лота — $1 500.

— Вырученные средства от продажи клюшки будут направлены в помощь спортсменам, пострадавшим от репрессий белорусских силовиков, — сообщили в пресс-службе BSSF.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]