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Гомель одолел минское Динамо

Первое поражение столичной команды в сезоне.

Динамо-Минск — Гомель. Фото: pressball.by

Гомель в гостевом матче 5-го тура Высшей лиги обыграл столичное Динамо — 2:1.

Счет на первой минуте открыл Жан Морель По. Сравнял положение в конце первого тайма Дмитрий Гомза, а победу гостям принес гол Вадима Побудея, пишет sportarena.by.

Гомель с 10 очками располагается на четвертой позиции в турнирной таблице Высшей лиги. Минчане занимают шестое место (8 баллов).

23 апреля Динамо сразится с Минском, Гомель примет Торпедо-БелАЗ.
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