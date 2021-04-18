Гомель одолел минское Динамо
Первое поражение столичной команды в сезоне.
Динамо-Минск — Гомель. Фото: pressball.by
Гомель в гостевом матче 5-го тура Высшей лиги обыграл столичное Динамо — 2:1.
Счет на первой минуте открыл Жан Морель По. Сравнял положение в конце первого тайма Дмитрий Гомза, а победу гостям принес гол Вадима Побудея, пишет sportarena.by.
Гомель с 10 очками располагается на четвертой позиции в турнирной таблице Высшей лиги. Минчане занимают шестое место (8 баллов).
23 апреля Динамо сразится с Минском, Гомель примет Торпедо-БелАЗ.
17:32 18/04/2021
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