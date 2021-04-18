Гомель одолел минское Динамо

Динамо-Минск — Гомель. Фото: pressball.by





Гомель в гостевом матче 5-го тура Высшей лиги обыграл столичное Динамо — 2:1.





Счет на первой минуте открыл Жан Морель По. Сравнял положение в конце первого тайма Дмитрий Гомза, а победу гостям принес гол Вадима Побудея, пишет sportarena.by.





Гомель с 10 очками располагается на четвертой позиции в турнирной таблице Высшей лиги. Минчане занимают шестое место (8 баллов).





23 апреля Динамо сразится с Минском, Гомель примет Торпедо-БелАЗ.