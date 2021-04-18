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Илья Ивашко пробился в основную сетку турнира в Барселоне

В итоговом матче квалификации белорус одолел итальянца Гайо.

Илья Ивашко, belta.by

В поединке решающего раунда квалификации Илья справился с итальянцем Федерико Гайо — 6:3, 6:2, пишет sportarena.by.

Напомним, в предыдущем матче Ивашко переиграл американца Максима Кресси.

Турнир в Барселоне относится к категории ATP 500 и пройдет с 19 по 25 апреля. Призовой фонд — 1 565 480 евро.

Илья Ивашко (Беларусь) — Федерико Гайо (Италия) — 6:3, 6:2
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