Илья Ивашко пробился в основную сетку турнира в Барселоне
В итоговом матче квалификации белорус одолел итальянца Гайо.
Илья Ивашко, belta.by
В поединке решающего раунда квалификации Илья справился с итальянцем Федерико Гайо — 6:3, 6:2, пишет sportarena.by.
Напомним, в предыдущем матче Ивашко переиграл американца Максима Кресси.
Турнир в Барселоне относится к категории ATP 500 и пройдет с 19 по 25 апреля. Призовой фонд — 1 565 480 евро.
Илья Ивашко (Беларусь) — Федерико Гайо (Италия) — 6:3, 6:2
14:50 18/04/2021
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