+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Белорусcкий боец Андрей Орловский одержал 20-ю победу в UFC, ни одному тяжеловесу не удавалось достичь этой отметки

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе белорус Андрей Орловский победил американца Чейза Шермана на турнире UFC Vegas 24.

Белорусcкий боец Андрей Орловский одержал 20-ю победу в UFC, ни одному тяжеловесу не удавалось достичь этой отметки
Фото: AP
Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу 42-летнем бойцу. Орловский принял бой на 10-дневном уведомлении, заменив американца Паркера Портера, пишет РБК.

Всего на счету белорусского бойца, который дебютировал в UFC в 2000 году, 31 победа и 20 поражений в смешанных единоборствах, два боя были признаны несостоявшимися. Он обновил рекорд по победам в UFC среди бойцов тяжелой весовой категории - 20. Рекорд UFC по победам среди всех бойцов принадлежит Дональду Серроне (23), Орловский делит четвертую строчку. 

Орловский владел чемпионским поясом UFC в 2005-2006 годах. В 2000 году стал победитель «Чемпионата Европы», организованным российским промоушеном М-1 Global. Помимо этого, выступал в престижном Гран-при Strikeforce, кикбоксерском турнире и боксерском бою.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]