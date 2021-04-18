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31 игрок вызван в состав сборной Беларуси для подготовки к матчам квалификации ЧЕ-2022. В том числе семь вратарей

Мужская сборная Беларуси подходит к заключительному этапу квалификации чемпионата Европы-2022.


29 апреля подопечные Юрия Шевцова в гостях сыграют против сборной Италии, а 2 мая в Минске встретятся с командой Латвии, пишет Прессбол.

19 апреля в столичном Доме гандбола (ул. Бурдейного, 47) откроется учебно-тренировочный сбор, на который тренерский штаб нашей команды пригласил 31 гандболиста:

Вратари — Иван МОРОЗ (1992, Мотор, Украина), Вячеслав СОЛДАТЕНКО (1994, Бакэу, Румыния), Станислав ЮРЧА (1999, СКА), Матвей КРЕВЧИК (1997, Кронон), Константин КОВАЛЕВ (2002, БГУФК-СКА), Илья УСИК (1998, Мешков Брест), Владимир КОРСАК (1996, Гомель);

Крайние — Никита ВАЙЛУПОВ (1995), Андрей ЮРИНОК (1996), (оба — Мешков Брест), Эдуард ЯРОШ (2000, Гомель), Владислав КРИВЕНКО (1999), Николай АЛЕХИН (1998), Евгений НИКАНОВИЧ (2000) (все — СКА-Минск);

Линейные — Артем КОРОЛЕК (1996, Кельце, Польша), Вячеслав БОХАН (1996, Мотор, Украина), Юрий ЛУКЬЯНЧУК (1990, Кокс, Финляндия), Андрей ПУШКИН (2002, СКА), Дмитрий ДАТЧУК (2000), Даниил БЕЛЫЙ (2002) (оба — БГУФК-СКА);

Полусредние — Олег АСТРАШАПКИН (1992, ЦСКА, Россия), Александр ПОДШИВАЛОВ (1996, Минден, Германия), Матвей УДОВЕНЯ (2000), Кирилл САМОЙЛО (2002), Артур РУДЬ (1998) (все — СКА), Никита КИНЛЬ (2002), Станислав ШАБЕЛЬНИКОВ (2001) (оба — БГУФК-СКА), Павел ДУДА (1996, Машека);

Разыгрывающие — Вадим ГАЙДУЧЕНКО (1995, Сен-Рафаэль, Франция), Артем КУЛАК (1996, Чеховские Медведи, Россия), Юлиан ГИРИК (1998), Игорь БЕЛЯВСКИЙ (2002) (оба — СКА).

Турнирное положение в группе 6: 1. Беларусь — 6 очков (4 игры), 2. Норвегия — 4 (3), 3. Италия — 2 (4), 4. Латвия — 2 (3).

Всего в квалификации принимают участие 32 команды (8 групп). В финальный турнир континентального форума из каждого квартета выйдут по две лучшие сборные, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места в группах. Для этих сборных будут учитываться результаты матчей против двух первых команд в их группах, напоминает пресс-служба БФГ.
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