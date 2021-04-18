



Белорусский хоккеист Егор Шарангович отметился заброшенной шайбой и голевой передачей в очередном поединке НХЛ, его "Нью-Джерси" проиграл "Рейнджерс" - 3:6, пишет Sputnik.





Заброшенная шайба стала для Шаранговича уже десятой в дебютном сезоне НХЛ. И это с учетом того, что начинал сезон белорус в минском "Динамо". Всего на счету Егора уже 19 (10+9) очков в 41 поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.





Стоит отметить, что в составе "Рейнджерс" в этом матче блистали российские хоккеисты: Павел Бучневич отметился хет-триком, а Артемий Панарин к заброшенной шайбе добавил голевую передачу.





Следующий матч "Нью-Джерси" также проведет против "Рейнджерс". Игра начнется 18 апреля в 22:00 по белорусскому времени.















