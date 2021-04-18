Барселона разгромила Атлетик в финале Кубка Испании

Каталонцы в концовке матча отправили в ворота соперника четыре мяча. Каталонская Барселона выиграла первый трофей в сезоне, обыграв в финале Кубка Испании Атлетик со счетом 4:0.