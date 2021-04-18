+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Белорусские хоккеисты обыграли венгров в Будапеште

Белорусы одержали две победы в Будапеште: накануне с крупным счетом подопечные Михаила Захарова обыграли команду Австрии.

Белорусские хоккеисты обыграли венгров в Будапеште
© Photo : ФХРБ
Сборная Беларуси по хоккею одолела команду Венгрии в товарищеском матче в Будапеште, сообщает Sputnik.  

Встреча состоялась в субботу, 17 апреля, и завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 2:1) в пользу белорусской сборной.

В составе победителей точными бросками отметились Артем Демков (3-я минута), Михаил Стефанович (55-я, в большинстве) и Андрей Белевич (59-я, в большинстве). У хозяев - Скотт Маколей (3-я) и Бенце Сираньи (49-я).

Напомним, накануне белорусы с крупным счетом обыграли сборную Австрии (5:1). 

В рамках подготовки к чемпионату мира в Риге белорусские хоккеисты проведут еще несколько матчей. Ближайшие намечены на 23 и 24 апреля в Москве против сборной России. 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]