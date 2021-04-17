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Сборная России впервые выиграла командный ЧМ по фигурному катанию

Сборная России по фигурному катанию впервые в истории стала победителем командного чемпионата мира World Team Trophy, выиграв турнир в Осаке.

Она набрала наибольшее число очков в общем зачете - 125.
Второе место заняла сборная США (110), третьей стала команда Японии (107). Далее в турнирной таблице разместились Италия (72), Франция (67), Канада (57).

World Team Trophy проводится с 2009 года, турнир традиционно принимает Япония. Четыре раза победителем становилась сборная США, два раза - Япония. Россия до этого дважды становилась серебряным призером, один раз - бронзовым, пишет interfax.by
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