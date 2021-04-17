Каверин покинул радио «Юнистар»

Бывший диктор «Борисов-Арены» Каверин покинул радио «Юнистар». Ранее он сообщал, что будет работать в компании до лета

Бывший диктор «Борисов-Арены» Каверин покинул радио «Юнистар». Ранее он сообщал, что будет работать в компании до лета

Об этом он написал на странице Facebook.

«Меньше часа до конца моего последнего эфира на радио «Юнистар». Подписывайтесь на мой канал в youtube. На следующей неделе, я думаю, реанимирую», – написал Каверин 16 апреля.

Напомним, 11 марта БАТЭ объявил о прекращении сотрудничества с диктором.



