Каверин покинул радио «Юнистар»
Бывший диктор «Борисов-Арены» Каверин покинул радио «Юнистар». Ранее он сообщал, что будет работать в компании до лета
Бывший диктор «Борисов-Арены» Каверин покинул радио «Юнистар». Ранее он сообщал, что будет работать в компании до лета
Об этом он написал на странице Facebook.
«Меньше часа до конца моего последнего эфира на радио «Юнистар». Подписывайтесь на мой канал в youtube. На следующей неделе, я думаю, реанимирую», – написал Каверин 16 апреля.
Напомним, 11 марта БАТЭ объявил о прекращении сотрудничества с диктором.
13:21 17/04/2021
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