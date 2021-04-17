+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Каверин покинул радио «Юнистар»

Бывший диктор «Борисов-Арены» Каверин покинул радио «Юнистар». Ранее он сообщал, что будет работать в компании до лета

Каверин покинул радио «Юнистар»
Бывший диктор «Борисов-Арены» Каверин покинул радио «Юнистар». Ранее он сообщал, что будет работать в компании до лета

Об этом он написал на странице Facebook.

«Меньше часа до конца моего последнего эфира на радио «Юнистар». Подписывайтесь на мой канал в youtube. На следующей неделе, я думаю, реанимирую», – написал Каверин 16 апреля.

Напомним, 11 марта БАТЭ объявил о прекращении сотрудничества с диктором.

Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]