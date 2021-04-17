Максим Рыженков переизбран на пост председателя Белорусской федерации баскетбола
Во время внеочередной отчетно-выборной конференции Белорусской федерации баскетбола (ББФ) был продлен срок полномочий председателя
Сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
Конференция была приурочена к празднованию 100-летия белорусского баскетбола, а участие в ней приняли 38 представителей от шести областных отделений и Минска. Во время открытого голосования единогласным решением действующий председатель организации Максим Рыженков был переизбран на новый четырехлетний срок.
09:15 17/04/2021
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