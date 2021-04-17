– Ты очень эмоционально говоришь про наш футбол. При этом многие считают его «болотцем». Что ты в нем находишь?





– Это классная история про свое. Уверен, что у нас уровень не слабее, чем в Польше. Сколько раз БАТЭ выходил в Лигу чемпионов? А польские клубы?





Но при этом у нас нет стадионов, никто не работает с болельщиками. Потому что всем нужно просто отчитаться. На сто больше зрителей, на сто меньше – без разницы. Это не работает. И сейчас тем более не будет. Но я уверен, что у нас есть персонажи, за которыми интересно наблюдать, с ними резонируешь. Егор Филипенко шутит, классно говорит – не хуже того же Дзюбы. Всему этому просто нужна классная обертка. И на это бы ходили, такой элемент культуры.









А когда у нас в жирные годы в десятых – где футболисты легко зарабатывали по пять тысяч долларов и думали, что это мало, – никто не развивал инфраструктуру, сейчас сложно что-то делать. Никто не думал о том, как продавать и делать коммерческий продукт.





Если бы наш футбол существовал в польской среде, а не на стадионе «Строитель», где зрители ссут на забор, все было бы иначе. Это моя главная убежденность, – ц итирует by.tribuna.com Ивулина.



