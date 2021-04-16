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Бои без правил: Лукашенко пробил сопернику клюшкой между ног

Средний сын Лукашенко пробил сопернику клюшкой между ног – и был удален до конца матча.
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15 апреля в чемпионате Минска по хоккею среди любительских команд встречались безоговорочные лидеры второй лиги. Противостояние «Бастиона» и «Щита» примечательно даже не тем, что в прошлом сезоне они играли в финале плей-офф третьего дивизиона друг против друга (победил «Щит»), а наличием в обеих командах сыновей Александра Лукашенко.

За «Бастион» играют Виктор и Николай, за «Щит» – Дмитрий (все трое приняли участие и в четверговом матче). Очное противостояние закончилось победой «Бастиона» со счетом 2:0 – для него это 26-я виктория в 26 поединках регулярного чемпионата.

Но самым ярким эпизодом игры стали не забитые шайбы, а весьма грязная игра Дмитрия Лукашенко. В середине первого периода он сначала ударил соперника клюшкой между ног, а потом еще и опрокинул его. За это от судьи последовали жесточайшие санкции – команда на пять минут осталась в меньшинстве, а Дмитрий Лукашенко был удален до конца матча.

Пострадавший – им оказался лайнсмен Экстралиги Дмитрий Чижевский, лучший бомбардир любительского Д2 на данный момент с 75 очками в 26 матчах – покинул площадку только с помощью партнеров. .

Неприглядная сцена развернулась на глазах у Лукашенко-отца, приехавшего на поединок.

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Источник: bytribuna
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