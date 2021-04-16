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Сергей Костицын: Захаров сказал, что едем на чемпионат мира за медалями

Нападающий мужской национальной хоккейной сборной Сергей Костицын в интервью обозревателю "ПБ" Анатолию Генералову констатировал, какие задачи стоят перед командой на ближайшем чемпионате мира.


В этом году чемпионат мира стартует непривычно поздно. Это создает для вас неудобства?

Наоборот, есть лишнее время нормально подготовиться к турниру. Ну, сдвинули и сдвинули. Ничего страшного в этом не вижу.

Формат занятий по две тренировки в день — словно вторая предсезонка?

Да, так и есть. Действительно это похоже на подготовку к сезону. Однако нам сейчас и нужно работать в подобном режиме, для того чтобы подойти к чемпионату мира в должном состоянии. Официальные матчи еще не скоро. Поэтому успеем хорошо подготовиться. Это пойдет только во благо.

Недавно сборная вернулась в элиту. Какой результат будет для вас приемлемым в Риге?

Михаил Захаров сказал, что едем за медалями.
Источник: Прессбол
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