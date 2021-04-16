+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси». Шарангович третью игру подряд не набирает очков

В НХЛ «Вашингтон» уступил «Баффало» (2:5), «Питтсбург» – «Филадельфии» (1:2 Б), «Рейнджерс» у себя дома переиграли «Нью-Джерси» (4:0).



Белорусский форвард гостей Егор Шарангович провел на льду 17:25 (2:37 в большинстве и 1:35 в меньшинстве), применил 1 силовой прием, допустил 2 потери и заработал показатель полезности «-1».

22-летний нападающий сыграл в 40 играх и набрал 17 (9+8) очков. Хоккеист третью игру подряд не отмечается результативными действиями..
Источник: Трибуна
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]