







Белорусский форвард гостей Егор Шарангович провел на льду 17:25 (2:37 в большинстве и 1:35 в меньшинстве), применил 1 силовой прием, допустил 2 потери и заработал показатель полезности «-1».





22-летний нападающий сыграл в 40 играх и набрал 17 (9+8) очков. Хоккеист третью игру подряд не отмечается результативными действиями..