НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси». Шарангович третью игру подряд не набирает очков
В НХЛ «Вашингтон» уступил «Баффало» (2:5), «Питтсбург» – «Филадельфии» (1:2 Б), «Рейнджерс» у себя дома переиграли «Нью-Джерси» (4:0).
Белорусский форвард гостей Егор Шарангович провел на льду 17:25 (2:37 в большинстве и 1:35 в меньшинстве), применил 1 силовой прием, допустил 2 потери и заработал показатель полезности «-1».
22-летний нападающий сыграл в 40 играх и набрал 17 (9+8) очков. Хоккеист третью игру подряд не отмечается результативными действиями..
Источник: Трибуна
08:55 16/04/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение