ПСЖ готов увеличить зарплату Мбаппе

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Руководство французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) пытается убедить форварда Килиана Мбаппе подписать новый контракт, пишет L`Equipe.





В марте сообщалось, что 22-летний Мбаппе не хочет оставаться в Париже и намерен покинуть команду в конце сезона. Его контракт с ПСЖ истекает следующим летом. Вместе в руководстве клуба заявляли о позитиве в переговорах по новому соглашению с футболистом, пишет Sputnik.





По информации источника, боссы парижан оказывают давление на окружение игрока с целью убедить его подписать новый контракт минимум на два года. Ради этого ПСЖ намерено повысить футболисту зарплату на пять миллионов евро (она будет составлять 30 миллионов евро в год). В Париже даже готовы отпустить Мбаппе в 2023-м за крупную сумму, но для этого француз должен продлить контракт.





Сообщается, что сам форвард доволен своим положением в клубе, но боится, что после заключения нового соглашения ему будет сложно уйти из команды в будущем.





Тем временем, в Париже допускают вариант ухода Мбаппе и уже начинают подыскивать ему замену. Отмечается, что ПСЖ нацелился на 21-летнего англичанина Джейдона Санчо, который сейчас защищает цвета дортмундской "Боруссии".





Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мбаппе в 160 миллионов евро. В нынешнем сезоне француз забил 33 мяча и отдал 10 голевых пасов в 40 матчах.















