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ПСЖ готов увеличить зарплату Мбаппе

Парижане ведут борьбу за подписание нового контракта с 22-летним игроком, который в свою очередь планирует уйти из команды летом.

© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN

Руководство французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) пытается убедить форварда Килиана Мбаппе подписать новый контракт, пишет L`Equipe.

В марте сообщалось, что 22-летний Мбаппе не хочет оставаться в Париже и намерен покинуть команду в конце сезона. Его контракт с ПСЖ истекает следующим летом. Вместе в руководстве клуба заявляли о позитиве в переговорах по новому соглашению с футболистом, пишет Sputnik. 

По информации источника, боссы парижан оказывают давление на окружение игрока с целью убедить его подписать новый контракт минимум на два года. Ради этого ПСЖ намерено повысить футболисту зарплату на пять миллионов евро (она будет составлять 30 миллионов евро в год). В Париже даже готовы отпустить Мбаппе в 2023-м за крупную сумму, но для этого француз должен продлить контракт.

Сообщается, что сам форвард доволен своим положением в клубе, но боится, что после заключения нового соглашения ему будет сложно уйти из команды в будущем.

Тем временем, в Париже допускают вариант ухода Мбаппе и уже начинают подыскивать ему замену. Отмечается, что ПСЖ нацелился на 21-летнего англичанина Джейдона Санчо, который сейчас защищает цвета дортмундской "Боруссии".  

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мбаппе в 160 миллионов евро. В нынешнем сезоне француз забил 33 мяча и отдал 10 голевых пасов в 40 матчах. 
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