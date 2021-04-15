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В Иране больше ста раз прерывали показ футбольного матча из-за арбитра-женщины

Трансляция матча чемпионата Англии по футболу между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" на государственном телеканале исламской республики Иран многократно прерывалась из-за попадания в кадр арбитра-женщины

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на британское издание Daily Mail.
Одним из линейных арбитров, обслуживавших встречу, была Шан Мэсси, которая находилась в традиционной для рефери экипировке - футболке, шортах и гетрах до колена.
Из-за жестких религиозных законов шариата иранские телезрители не должны были увидеть неприкрытые части тела девушки. Как только та появлялась в кадре, на экран выводили панорамный вид стадиона "Тоттенхэма". Согласно подсчетам газеты, трансляция таким образом прерывалась более сотни раз.

Матч "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" прошел 11 апреля и завершился победой манкунианцев со счетом 3:1.

фото Твиттер

Напомним, что ортодоксальным мусульманкам закон предписывает скрывать под одеждой все части тела, кроме овала лица и кистей рук. Сама одежда должна быть свободной и не подчеркивать изгибы фигуры.
Ранее в Иране почти 40 лет действовал закон, согласно которым женщинам было запрещено посещать футбольные матчи. Лишь осенью 2019 года им, наконец, было разрешено приходить на стадионы.

В 2018 году иранский государственный телеканал по религиозным соображениям размыл значок римского ФК "Рома" во время четвертьфинала Лиги чемпионов с "Барселоной" из-за того, что на нем было изображение волчицы, кормящей мифических основателей города Ромула и Рема.
newsru.com
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