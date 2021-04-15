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"Отстали навсегда". Известные спортсмены в откровенном интервью рассказали о спорте в Беларуси и почему протестовали

Белорусский фонд спортивной солидарности объединил людей неравнодушных, пострадавших за свою гражданскую позицию. Известные белорусские спортсмены решили рассказать, как и почему поддержали протесты. И какие планы на будущее.

"Отстали навсегда". Известные спортсмены в откровенном интервью рассказали о спорте в Беларуси и почему протестовали
В интервью авторов «Я снимаю» истории увольнения спортсменов и общая картина того, что происходит в Беларуси сегодня. Александра Романовская, Иван Ганин, Константин Яковлев, Светлана Щербацевич высказывают своё мнение о ледовых дворцах, службе в армии, «плюшках» от государства.

Так, бронзовая призерка чемпионата Европы и финалистка Кубка мира по пулевой стрельбе Светлана Щербацевич рассказала, как относится к бчб-флагу и государственному красно-зеленому и верит ли госпропаганде.

«Символика БЧБ у меня не ассоциируется с нацистами. Как бы это не пытались вбить в голову идеологическими беседами. У меня другие ассоциации», — говорит спортсменка. При этом, она уточнила, что не выступает против государственного флага.

«Останется красно-зеленый и будет все хорошо в стране, пожалуйста», — рассказала в интервью Светлана Щербацевич.

А главный тренер гандбольного клуба «Витязь», многократный чемпион Беларуси, Константин Яковлев рассказал, что Беларусь сильно отстала по условиям для спорта от соседей.

«Рядом соседка Польша. Я там играл. Видел, что там. Мы настолько отстаем от них. Периодически думаю, что мы отстали не на год или два, а навсегда», — говорит спортсмен.

В свою очередь, двукратный серебряный призер чемпионата мира по кикбоксингу Иван Ганин рассказал, как его отчислили из-за прогулов. В это время он находился в тюрьме.

«Меня отчислили из спортшколы за прогулы. Из-за того, что в тюрьме был. Не взяли в состав на 2021-й год в сборную. Вместо меня никого не включили. Там сейчас пустая весовая категория», — заверил спортсмен.
Источник: telegraf.by
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