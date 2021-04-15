Власти Японии заговорили об отмене Олимпиады

"Если будет сказано, что (проведение Игр – ред.) является практически невозможным, то ничего не останется сделать, кроме как отказаться от этого", - цитирует агентство Киодо слова Никаи в ходе записи программы на телеканале TBS.





Таким образом, отмечает агентство, генсек правящей партии допустил и вариант отмены мероприятий.





Вместе с этим Никаи подчеркнул значимость планируемой Олимпиады для страны, назвав Игры "огромной возможностью для Японии".





"Безусловно мы хотели бы, чтобы все получилось", - заявил он, добавив при этом, что возникающие вопросы "необходимо решать постепенно".





Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и пройдет с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта – 33, и категориям – 339.





Изначально планировалось участие 10-12 тысяч спортсменов, однако из-за коронавируса это число будет сокращено. Принято решение, что Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков.





Кроме этого, не исключается, что японские зрители также могут быть не допущены на трибуны, если эпидемиологическая ситуация не улучшится.



