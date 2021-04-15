«Символика БЧБ у меня не ассоциируется с нацистами. Как бы это не пытались вбить в голову идеологическими беседами. У меня другие ассоциации.





Но я не могу сказать, что я только за БЧБ и против красно-зеленого. Останется красно-зеленый и будет все хорошо в стране, пожалуйста. Я под этим флагом много лет выступала. Герб на форме, которую носила и гордилась. Герб ассоциируется со страной, а не с президентом и его министрами», – сказала Щербачевич.







