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Светлана Щербацевич: Символика БЧБ у меня не ассоциируется с нацистами. Как бы это не пытались вбить нам в голову

Бронзовая призерка чемпионата Европы и финалистка Кубка мира по пулевой стрельбе Светлана Щербачевич поделилась мнением о флаге Беларуси.

«Символика БЧБ у меня не ассоциируется с нацистами. Как бы это не пытались вбить в голову идеологическими беседами. У меня другие ассоциации.

Но я не могу сказать, что я только за БЧБ и против красно-зеленого. Останется красно-зеленый и будет все хорошо в стране, пожалуйста. Я под этим флагом много лет выступала. Герб на форме, которую носила и гордилась. Герб ассоциируется со страной, а не с президентом и его министрами», – сказала Щербачевич.
Источник: tribuna.com
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