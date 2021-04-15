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"Манчестер Сити" и "Реал" вышли в полуфинал Лиги чемпионов

Футбольные клубы "Манчестер Сити" (Англия) и "Реал" (Испания) стали полуфиналистами Лиги Чемпионов УЕФА, обыграв по сумме двух матчей соперников из немецкой "Боруссии" и английского "Ливерпуля" соответственно.



"Манчестер Сити" обыграл "Боруссию" в гостевом матче со счетом 2:1. В составе британской команды отличились Рияд Марез (55-я минута, пенальти) и Фил Фоден (75). За "Боруссию" забил Джуд Беллингхем (15).

Первая встреча команд завершилась с аналогичным счетом - 2:1. Таким образом, "Манчестер Сити" вышел в полуфинал, обыграв "Боруссию" по сумме двух матчей с общим счетом 4:2.

"Реал" и "Ливерпуль", встреча которых прошла на стадионе англичан, сыграли вничью со счетом 0:0.

"Реал" вышел в полуфинал благодаря победе в первой встрече, которая закончилась со счетом 3:1 в пользу испанцев.
 
В полуфинале "Манчестер Сити" сыграет с французским "Пари Сен-Жермен", "Реал" встретится с английским "Челси". Первые матчи состоятся 27 и 28 апреля, ответные игры пройдут 4 и 5 мая.
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