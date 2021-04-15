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Правило выездного гола могут изменить

В руководстве мирового футбола и среди болельщиков уже несколько лет спорят о целесообразности правила выездного гола.

© REUTERS / KAI PFAFFENBACH

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готов пересмотреть правило выездного года, изменения могут вступить в силу в плей-офф еврокубков со следующего сезона, пишет Sputnik со ссылкой на The Sun.

На заседании комитета УЕФА по соревнованиям, которое состоится в пятницу, должен быть согласован новый регламент: голы на выезде будут иметь преимущество только в основное время матча. 

В настоящее время в плей-офф еврокубков, если общий результат по итогам двух игр равный, то побеждает команда, забившая больше голов в гостях. Если же этот показатель тоже одинаковый, победитель определяется в дополнительное время, в котором голы команды гостей продолжали иметь двойную ценность.

В случае принятия изменений, если в дополнительное время обе команды забьют одинаковое количество голов, для определения победителя будут назначены пенальти.

Правило выездного гола действует с 1965 года. В последние годы в руководстве УЕФА и ФИФА выступают за отмену этого правила. Так, по словам руководителя по глобальному развитию футбола ФИФА Арсена Венгера, "теперь в правиле просто нет справедливости", а его отмена будет правильным решением.
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