За матчи в командах "ДНР" и "ЛНР" пожизненно отстранены от футбола 26 украинских игроков
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола пожизненно отстранил от футбола 26 украинских игроков, причастных к матчам за команды так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом 14 апреля сообщает УАФ.
На обжалование своего решения УАФ дает футболистам 10 дней
Фото: depositphotos.com
Дело в отношении футболистов, зарегистрированных в информационно-аналитической базе УАФ, было открыто в связи с заявлением комитета по этике и честной игре Украинской ассоциации и Службы безопасности Украины.
Как подчеркнули в УАФ, действия 26 игроков вредят репутации украинского футбола и самой ассоциации. В дальнейшем они не смогут не только играть, но и вести административную либо спортивную деятельность, связанную с футболом.
На обжалование своего решения УАФ дает уличенным в причастности к командам "ДНР" и "ЛНР" футболистам 10 дней.
gordonua.com
19:44 14/04/2021
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