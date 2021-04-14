Обыск по делу Герасимени прошел у известного тренера Андрея Ткачева

«Судя по всему, я являюсь фигурантом того же дела по «подрыву престижа страны на международной и политической арене — дискредитации руководства спортивной отрасли и государства», — пишет Андрей Ткачев в Фейсбуке.





Сам Андрей Ткачев в безопасности, он давно уехал из Беларуси, пишет euroradio.fm.





На Александру Герасименю и Александра Опейкина неделю назад завели уголовное дело по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса — «Призывы к совершению иных действий, направленных на причинение ущерба национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет».





Причиной в Следственном комитете назвали их участие в переносе из Беларуси ряда крупных спортивных турниров.



