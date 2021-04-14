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Обыск по делу Герасимени прошел у известного тренера Андрея Ткачева

У известного тренера и одного из лидеров Белорусского фонда спортивной солидарности Андрея Ткачева прошел обыск в рамках дела против Александры Герасимени и Александра Опейкина.

Обыск по делу Герасимени прошел у известного тренера Андрея Ткачева
«Судя по всему, я являюсь фигурантом того же дела по «подрыву престижа страны на международной и политической арене — дискредитации руководства спортивной отрасли и государства», — пишет Андрей Ткачев в Фейсбуке.

Сам Андрей Ткачев в безопасности, он давно уехал из Беларуси, пишет euroradio.fm.

На Александру Герасименю и Александра Опейкина неделю назад завели уголовное дело по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса — «Призывы к совершению иных действий, направленных на причинение ущерба национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет».

Причиной в Следственном комитете назвали их участие в переносе из Беларуси ряда крупных спортивных турниров.
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