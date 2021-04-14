



Андрей Арямнов прокомментировал результат на турнире.





— Передай ему (автору «Прессбола», – прим.), что он дурачок. А в следующий раз его встретишь — дай ему леща.





Во-первых, журналист ничего не понимает в тяжелой атлетике. Во-вторых, скоро Олимпиада, а в моем возрасте нельзя готовиться все время. Я должен готовиться в определенные старты и в определённый момент времени. А так я просто выступаю, набираю очки, готовлюсь к Олимпиаде.





Все идет по плану. Если у меня получится, то я подготовлюсь. А если не получится, то все уже, значит, старый я стал. Если я буду слабый, я обязательно уступлю место молодежи. А если я смогу показать кузькину мать, то я её обязательно покажу, — заключил Андрей.





«При собственном весе 119,68 кг [Арямнов] поднял на турнире всего 375 кг в сумме (5-е место в группе Б). Это на 51 кг меньше, чем белорус осилил на ЧМ-2019», — так написала газета «Прессбол» 11 апреля.



