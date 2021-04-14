Трибуна спросила у белспорта, что будет с экономикой





Буквально на днях в Беларуси установлен новый рекорд: курс доллара достиг исторического максимума – 2,6676 рубля. Естественно, этот факт в определенной мере озаботил беларусов, привыкших зарплаты и цены измерять в иностранной валюте.





При этом за прошлый год доллар вырос на 20 с лишним процентов, и его возвышение над «зайчиком» продолжается и сейчас. В то же время зарплаты у многих не растут даже в рублевом исчислении, а у некоторых даже проседают.





Как будем жить дальше? Какие курсы увидим в обменниках в обозримом будущем? Спросили об этом видных представителей беларусского спорта.





«В Беларуси иногда не до законов, но не в плане экономики»

Наталия Лещик, серебряный призер Олимпиады-2012 по художественной гимнастике:





– Как и любого беларуса, изменения курса доллара меня волнуют. Потому что жить же как-то надо, а у нас многое привязано к курсу доллара. Я, конечно, не влезаю во все эти экономические мелочи, книг по экономике не читаю, но вижу, что изменения курса способствуют росту цен. Это задевает и волнует людей, меня в том числе.





Нет, я не просыпаюсь и не лезу сразу смотреть, какой на сегодня установлен курс доллара, но реально, все это заметно по ценам на простые бытовые вещи, на продукты. А учитывая то, что заработать сейчас в принципе стало очень сложно, то рост стоимости практически на все очень заметен.





А еще учитывайте, что я, например, несколько месяцев назад потеряла работу, до сих пор не могу ее найти, поэтому рост цен на моей жизни сказывается, прожить в Беларуси стало сложнее. Благо муж зарабатывает, он нас обеспечивает.





А еще хочу сказать, что доверия к беларусскому рублю у меня уже особо и нет. Доверяю статьям и мнению знающих людей, специалистов, и вот как раз они говорили еще в августе и сентябре 2020-го, что стоит бежать в обменники и скупать доллары. В то время прогнозы были не самые утешительные.





Конечно, можно скупать валюту и сейчас, но я, например, не могу этого делать, так как мне нечего нести в обменники. Но если бы были соответствующие финансы, то, думаю, сделала бы так. Потому что я не думаю, что курс доллара внезапно упадет, и нам станет легче жить.





Да, государство может искусственно удерживать курс, но к чему это приведет, вы сами понимаете. В Беларуси, как говорят, иногда не до законов, однако в плане экономики законы сработают, в этом я уверена. И если будут держать курс искусственно, рано или поздно это приведет к обвалу.





«Если бы не накопления за карьеру, был бы трындец»

Сергей Долидович, лыжник, участник семи Олимпийских игр, тренер





– Честно признаюсь, последних лет пять ситуация на валютном рынке меня вообще не беспокоит. Понимаю, что стабильности в курсе нет, и отношусь к этому спокойно: что есть, то есть. Бояться и волноваться по этому поводу я уже устал. Думаю, большинство людей к данной ситуации относится так же: беларусы смирились, что рост курса валюты – это что-то неизбежное.





Конечно, я не хочу, чтобы рубль обесценивался, но принимаю это как то, что будет так или иначе происходить. Плюс продолжаю переводить какую-то прибыль, какие-то свои финансы в доллары. Вижу, как зарплата меняется не в лучшую сторону в связи с ростом курса. Тем не менее, повторюсь, устал уже бояться.





То, что и я, и многие беларусы переводят все в валюту, это отражение нашей нынешний жизни, ситуации, в которой мы оказались. Грубо говоря, ждем какого-то подвоха в экономическом плане. И еще это свидетельствует о том, что не доверяют люди беларускому рублю. Я был недавно в России и заметил, что и там есть такая практика – переводить все в доллары, – но встречается она намного реже. Может, потому что нас чаще обманывали?





Естественно, не могу сказать, что жить стало легче. И сейчас, откровенно говоря, я живу и достаю то, что заработал за время карьеры, то, что откладывал в кубышку. Я же никогда не жил на широкую ногу и не шиковал, кое-что откладывал. Если бы у меня не было накоплений, то, мне кажется, был бы трындец.





Потому что, реально, если жить сейчас на одну зарплату, то это, мягко говоря, очень тяжело. Так что хорошо, что в свое время я не был транжирой, сам на себя зарабатывал, и уже в 90-е понимал, что финансовое благополучие рано или поздно может закончиться. В итоге старался откладывать, и сейчас достаю потихоньку эти деньги.





Хотя и понимаю, что кубышка не бездонная, поэтому если и трачу деньги, то стараюсь делать это с умом – например, вкладываю в детей, в их развитие. Надеюсь, мне это все потом вернется :). В любом случае успокаиваю себя тем, что если деньги уходят, то на что-то полезное, а не пропиваю и не проедаю их. Инвестиции должны быть в любом случае.





А если возвращаться к ситуации в стране, то, мне кажется, все это было прогнозируемо. Пришли к тому, к чему шли. Что будет дальше? Вижу два сценария. Доллар будет дорожать потихоньку, условно говоря, по копеечке, как растут те же цены на бензин. Или может последовать резкий удар по башке. Вопрос лишь в том, какой сценарий выберут власти. Я не знаю. Тем более последствия могут быть разные.





Помнишь, когда цены на бензин вскочили на 20 процентов, водители устраивали акции, сигналили на улицах? Власти посмотрели и подумали, что если поднимать цены, то нужно это делать постепенно. И, вроде бы, всё так незаметно, спокойно. Пока был в России на соревнованиях, несколько копеек накинули. Вот и думаю, чего ждать с курсом доллара: или плавного подорожания, или резкого.





Нужно готовиться к любому развитию событий. Единственное, я считаю, что молодежи в любом случае будет легче, она выкрутится, найдет, где заработать. А вот людям старшего поколения, тем, кто уже работать не может, будет сложно.





«В каком-то плане я заложник ситуации и места, в котором живу»

Игорь Макаров, олимпийский чемпион-2004 по дзюдо





– Если честно, никогда не обращаю внимание на то, что написано в обменниках, на курс доллара. Я живу в Беларуси и зарабатываю беларусские рубли, у меня зарплата к иностранной валюте не привязана. Плюс никуда за границу не езжу, так что не вижу смысла смотреть на то, насколько выросли или упали доллар или евро. Доверяю ли я нашей валюте?





Вы знаете, у меня просто выбора нет – я живу в Беларуси. Если бы жил в Финляндии или, например, в Германии, то, конечно, доверял бы евро. Так что, можно сказать, в каком-то плане я заложник ситуации и места, в котором живу. И принимаю все как данность, на которую повлиять не могу.





То же самое касается и уровня жизни, цен. Я вообще, если честно, особо в эту сферу не вникаю – всеми финансовыми вопросами у меня занимается жена. Я даже не в курсе, сколько молоко стоит, образно говоря. Не знаю, насколько оно подорожало или подешевело. И если жена мне ничего не говорит по поводу подорожаний, то, значит, все нормально :).





А вообще я считаю, что люди должны жить по средствам. То есть на те деньги, которые зарабатывают. Я сам придерживаюсь такой позиции. Если могу себе позволить купить машину за 15 тысяч, то, естественно, не сяду в ту, что стоит 30 тысяч. Или, например, иду в магазин, в кошельке – 50 рублей. Значит, продуктов могу купить только на эту сумму. Можно меньше, но не больше.





Что будет дальше с курсом валюты, даже не могу спрогнозировать. Рост доллара мы видим постоянно, в какой-то момент он быстрее растет, в какой-то – медленнее. Мы не в силах на это повлиять, но, уверен, доллар будет расти и дальше.





Европа и Россия в финансовом плане просели – и мы за ними. Плюс надо понимать, что последние социально-политические события также повлияли на экономику Беларуси. Как говорится, любое потрясение ведет к колебанию курсов.





Я сейчас работаю тренером, у меня свой большой клуб, в котором занимается где-то 300-350 человек. Только вот из-за событий в стране пошел существенный отток. Добавился еще коронавирус. Тут же нужно понимать, что как только проседает экономика, идет падение доллара, и сразу следует отток.





Народ начинает считать деньги, экономить. И в первую очередь на спорте. Финансы нужны на что-то необходимое для жизни, а спорт – это так, по желанию. И экономическая ситуация в Беларуси сказалась на моем клубе. Шесть-семь лет назад я установил цену за занятия в беларуских рублях, а в долларах со временем она упала. Но поднять цену не могу, потому что покупательская способность людей, к сожалению, не растет.





Так что пока приходится мириться с тем, что есть, в том числе с тем, что количество учеников падает.





«Некоторые родители просят об отсрочке платежей»

Владелец частной футбольной школы в Минске





– Как, наверное, и любой гражданин слежу за ростом доллара, за тем, что происходит в обменниках. Не пристально, но время от времени обращаю внимание. И, естественно, вижу, что курс растет, а заработные платы в стране параллельно с этим падают или, в лучшем случае, остаются на том же уровне.





Более того, от изменений на валютном рынке зависят и цены в магазинах. Растет доллар – растут цены. А зарплаты, опять же, все те же или меньше. Естественно, меня это не может не волновать. К тому же тяжело прогнозировать, что будет дальше, как будем жить потом.





Поэтому я для себя выбрал стратегию принимать все как данность. Я в экономике не разбираюсь, на ситуацию повлиять не смогу, поэтому как будет, так будет. Хотя, конечно, выбор есть всегда – существуют же соседние страны :). Просто, если честно, хочется развивать футбол на Родине.





Единственное, не может не огорчать упавшая покупательская способность родителей учеников нашей школы. К нам детей приводят люди разного статуса, поэтому уже есть такие случаи, что родители просят отсрочки по платежам. Рост цен и падение зарплат сказывается на жизни беларусов. Естественно, мы стараемся идти навстречу.





Что касается непосредственно моей жизни, то она в финансовом плане осталась на том же уровне, что и раньше. Вот только есть одно существенное различие: хочешь держаться на уровне – работай больше. То есть, условно говоря, раньше для того, чтобы получить определенную сумму, тренировал одного человека. Сейчас для той же прибыли работаешь с двумя детьми. И это, конечно, не есть хорошо. Яркий показатель того, куда мы и страна в целом катимся.