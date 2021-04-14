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Захар Волков: учусь на своих ошибках. Нельзя вступать в эту грязь

Защитник БАТЭ Захар Волков рассказал о своей дисквалификации.


Захар Волков дисквалифицирован на два года. Кажется, это решение принято в не самый подходящий момент

"Хочу с вами поделиться своим жизненным опытом. К сожалению, попал в такую ситуацию под названием договорные матчи. Когда был молодым, то в силу своего возраста наделал ошибок. И поэтому лишился своего любимого дела на два года. Сам виноват, это заслуженное наказание. Критика обоснованная. Учусь на своих ошибках. Нельзя вступать в эту грязь", — сказал Захар в эфире программы "Ясно о футболе".
Источник: Прессбол
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