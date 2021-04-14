Четырех российских гребцов подозревают в применении допинга
Российские гребцы, выступающие в четверке парной, Вячеслав Михайлевский, Владислав Рябцев, Денис Клешнев и Сергей Федоровцев подозреваются в применении допинга.
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) ведет разбирательство по этому делу. По данным ITA, употребление допинга ими имело место в июне и июле 2014 года в преддверии чемпионата мира по академической гребле, пишет Прессбол.
Спортсмены до завершения разбирательства отстранены от участия в соревнованиях, сообщает сайт ITA.
09:11 14/04/2021
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