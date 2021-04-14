+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Четырех российских гребцов подозревают в применении допинга

Российские гребцы, выступающие в четверке парной, Вячеслав Михайлевский, Владислав Рябцев, Денис Клешнев и Сергей Федоровцев подозреваются в применении допинга.


Международное агентство допинг-тестирования (ITA) ведет разбирательство по этому делу. По данным ITA, употребление допинга ими имело место в июне и июле 2014 года в преддверии чемпионата мира по академической гребле, пишет Прессбол.

Спортсмены до завершения разбирательства отстранены от участия в соревнованиях, сообщает сайт ITA.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]u