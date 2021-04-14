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Общекомандная ежемесячная заработная плата максимум 100 тысяч рублей, два очка за победу и другие изменения сезона-2021/22 в Экстралиге

«БХ» опубликовал предполагаемый формат проведения следующего сезона Экстралиги.


Вместо Экстралиги «А» и «Б» планируется единая Экстралига, куда войдет не менее 12 команд. Возможно участие и иностранных клубов, при соблюдении всех требований и правил регламента чемпионата.

На первой этапе регулярного сезона команды сыграют друг с другом в четыре круга. На втором этапе команды будут разделены по шестеркам (первая и вторая), где все дружины сыграют друг с другом в два круга в пределах группы.

В ¼ плей-офф выходит первая шестерка. За остальные две путевки поборются в сериях до двух побед 7-я и 10-я команды и 8-я с 9-й. С четвертьфинала плей-офф все серии плей-офф пройдут до четырех побед.

Изменится и система начисления очков. Отныне за победу будет начисляться 2 балла, вместо 3.

Отметим, что для участия в Экстралиге команде нужно будет иметь подтверждение наличия финансовых средств в размере 3 500 000 рублей.

В заявку клуба должно быть включено не менее 22 игроков, и не более 30 хоккеистов.

Общекомандная заработная плата в месяц может составлять максимум 100 000 рублей и минимум 60 000. Отметим, что максимальная ежемесячная заработная плата хоккеиста Экстралиги не ограничивается.
Источник: Трибуна
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