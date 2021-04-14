Швеция обвинила Россию в кибератаке на Шведскую конфедерацию спорта





"Расследование показывает, что российская военная разведка (...) спланировала и серьезно нарушила конфиденциальность данных Шведской конфедерации спорта", - заявил прокурор Матс Юнгквист.





Прокуратура утверждает, пишет interfax.by, что российская разведка в период с декабря 2017 года по май 2018 года получила личную информацию шведских атлетов, включая медицинские карты.









"Мы можем утверждать, что нарушения были частью российской кампании против национальных и международных антидопинговых организаций, таких как Всемирное антидопинговое агентство и Американское антидопинговое агентство. Кампания также была направлена против Международной федерации футбола", - отметил Юнгквист.





В шведской прокуратуре пришли к мнению, что "необходимые предпосылки для возбуждения судебного разбирательства за рубежом или экстрадиции в Швецию отсутствуют".



