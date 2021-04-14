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"Манчестер Юнайтед" может включить Погба в сделку по переходу Роналду

Португальский форвард может вернуться в "Ман Юнайтед" - его отношения с "Ювентусом" заметно ухудшились.

© REUTERS / MASSIMO PINCA

Руководство английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" может включить французского хавбека Поля Погба в сделку по переходу португальца Криштиану Роналду, пишет Sputnik со ссылкой на Calciomercato.

По информации источника, у Роналду возникли проблему в "Ювентусе". Ситуацией намерены воспользоваться "красные дьяволы".

Сообщается, что частью сделки может стать Погба. 28-летний француз не хочет продлевать контракт с "Манчестер Юнайтед" и может вернуться в Турин. За "Юве" Погба выступал с 2012 по 2016 год.

36-летний Роналду защищал цвета "МЮ" с 2003 по 2009 год. Вместе с манкунианцами он выиграл три титула чемпиона Англии и победа в Лиге чемпионов. 

Накануне СМИ писали о плохом настроении Роналду после матча 30-го тура чемпионата Италии против "Дженоа" (3:1): португалец был разочарован игрой "черно-белых". Футболист не чувствует, что "Ювентус" находится на его уровне. 

В текущем сезоне Роналду провел в составе "Юве" 37 матчей, забил 32 гола и сделал 4 результативные передачи.
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