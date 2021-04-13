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Мэр Мюнхена отказался гарантировать допуск болельщиков на матчи Евро-2020

Мэр Мюнхена Дитер Райтер сообщил, что город по-прежнему не может предоставить гарантии по допуску болельщиков на матчи предстоящего чемпионата Европы, передает "Чемпионат".

"К сожалению, на данный момент нельзя исключать, что матчи пройдут без болельщиков, учитывая показатели распространения коронавируса и правила противодействия инфекции, действующие в Баварии", - цитирует Райтера Seattletimes.com со ссылкой на AP.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в 12 городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.

Ранее УЕФА продлил для четырех городов - Мюнхена, Рима, Бильбао и Дублина - срок предоставления гарантий по допуску болельщиков на матчи Евро.
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