"К сожалению, на данный момент нельзя исключать, что матчи пройдут без болельщиков, учитывая показатели распространения коронавируса и правила противодействия инфекции, действующие в Баварии", - цитирует Райтера Seattletimes.com со ссылкой на AP.





Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в 12 городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.





Ранее УЕФА продлил для четырех городов - Мюнхена, Рима, Бильбао и Дублина - срок предоставления гарантий по допуску болельщиков на матчи Евро.



