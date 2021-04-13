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Андрей Капский о Стасевиче: «Я не знаю, как нужно было еще человека убедить остаться»

Председатель правления БАТЭ Андрей Капский вспомнил момент, когда шли переговоры о возможном продлении сотрудничества с хавбеком и капитаном Игорем Стасевичем.


В начале 2021 года Стасевич стал игроком «Шахтера».

«По Игорю было несколько этапов переговоров. Эти переговоры повысили ставки и с моей стороны, и со стороны Игоря. Кто-то мне в укор ставит то, что я где-то не был убедителен в своих желаниях. Но я и так где-то переступил то пороговое значение, которое для себя определил по зарплатам на тот сезон. Я не знаю, как нужно было еще человека убедить остаться, пишет Трибуна.

Да, все уперлось в неготовность подписать эти контракты.

Конечно, неприятно, что они (с Егором Филипенко – прим.) продолжили в нашем чемпионате, а не уехали куда-то в более сильный чемпионат и клуб», – сказал Капский в фильме «БАТЭ. Быть первым» на VOKA TV.
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