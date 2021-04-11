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В Гродно на гандбольном матче задержали болельщика

Парень пришел на гандбольный поединок между «Крононом» и СКА в спорткомплекс на улице Гагарина, но поддержать гродненскую команду не смог – перед входом его задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщает «Вечерний Гродно».

Так выглядел фан-сектор Кронона на воскресном матче

Фанаты рассказали, что Максима, скорее всего, задержали за нашивку и отвезли в РОВД. Кроме него на игру могла не попасть девушка, у которой на телефоне был чехол с погоней. Но он спрятала телефон и прошла на трибуну.

Около 18 часов вечера воскресенья фанаты сообщили журналисту «Вечернего Гродно», что задержанный Максим уже на связи и с ним все в порядке.

Это первый случай задержания фаната на гандбольных матчах.

Дело в том, что после августовских событий гродненские фанаты перестали посещать хоккейные и футбольные матчи, где на входе дежурил ОМОН, и переключились на гандбол, где нет тщательного досмотра и дежурят обычные сотрудники милиции. «Кронон» и «Городничанка» стали одними из немногих клубов белорусского гандбола, которых фанаты поддерживают не только во время домашних матчей, но и на выезде.

В воскресенье, 11 апреля, перед спорткомплексом «Виктория» на Гагарина как раз впервые за долгое время дежурил ОМОН. С чем это связано непонятно — это была рядовая игра чемпионата, на которую, как обычно, приходит несколько сотен болельщиков.

Например, в зарубежных странах количество сотрудников правоохранительных органов увеличивают, когда идут решающие матчи и возможны аншлаги, а также в случае матчей-дерби.

В гандболе дерби нет, равно как и нет никакого противостояния фанатских группировок. Сотрудники милиции вместе с болельщиками на входе обычно наблюдают за игрой. Никаких ЧП и правонарушений на гандболе много лет не было.
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