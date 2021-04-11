В Гродно на гандбольном матче задержали болельщика

Так выглядел фан-сектор Кронона на воскресном матче





Фанаты рассказали, что Максима, скорее всего, задержали за нашивку и отвезли в РОВД. Кроме него на игру могла не попасть девушка, у которой на телефоне был чехол с погоней. Но он спрятала телефон и прошла на трибуну.





Около 18 часов вечера воскресенья фанаты сообщили журналисту «Вечернего Гродно», что задержанный Максим уже на связи и с ним все в порядке.





Это первый случай задержания фаната на гандбольных матчах.





Дело в том, что после августовских событий гродненские фанаты перестали посещать хоккейные и футбольные матчи, где на входе дежурил ОМОН, и переключились на гандбол, где нет тщательного досмотра и дежурят обычные сотрудники милиции. «Кронон» и «Городничанка» стали одними из немногих клубов белорусского гандбола, которых фанаты поддерживают не только во время домашних матчей, но и на выезде.





В воскресенье, 11 апреля, перед спорткомплексом «Виктория» на Гагарина как раз впервые за долгое время дежурил ОМОН. С чем это связано непонятно — это была рядовая игра чемпионата, на которую, как обычно, приходит несколько сотен болельщиков.





Например, в зарубежных странах количество сотрудников правоохранительных органов увеличивают, когда идут решающие матчи и возможны аншлаги, а также в случае матчей-дерби.





В гандболе дерби нет, равно как и нет никакого противостояния фанатских группировок. Сотрудники милиции вместе с болельщиками на входе обычно наблюдают за игрой. Никаких ЧП и правонарушений на гандболе много лет не было.