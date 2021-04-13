Журналист SPORT.TUT.BY Виктория Ковальчук встретилась с биатлонисткой в Минске и поговорила о самом успешном сезоне в карьере, шквале поддержки от белорусов, отношениях на расстоянии и квартире в кредит в Новой Боровой.





«Некоторые спрашивают: «Как вы терпите отношения на расстоянии? Как вы еще вместе?»





Мы встречаемся с Аней в районе Новая Боровая, где она обустраивает собственное гнездышко с любимым человеком, велогонщиком Станиславом Божковым.





— Честно говоря, суммарно успела пожить в этой квартире только недели три, хотя переехали сюда в прошлом году. Из-за биатлона я постоянно в разъездах, — поясняет спортсменка. — В последний раз была дома в октябре 2020-го. Так что до сих пор спрашиваю у Стаса, где у нас что лежит и где свет включается (смеется).





Биатлонистка и велогонщик вместе уже больше двух лет. Правда, видятся из-за разных графиков и коронавирусных ограничений совсем не часто.





Фото из личного архива Анны Солы





— Я сразу по окончании сезона полетела к Стасу в Турцию, где у него проходили сборы, потому что до этого виделись лишь осенью. Конечно, отношения на расстоянии — это сложно. В прошлом году у него была возможность приехать ко мне на Новый год, а сейчас из-за коронавируса все стало строже. Поэтому Стас отмечал праздники с моей семьей в Витебской области. Я названивала им по видеосвязи, а он шутил: «Нам некогда, мы тут празднуем» (улыбается).





При этом Аня спокойно относится к тому, что встречи с возлюбленным иногда приходится ждать по полгода.





— Мы созваниваемся каждый день — и не по одному разу. Конечно, хотелось бы, чтобы Стас был рядом. Некоторые люди, наблюдая со стороны, спрашивают: «Как вы терпите это расстояние, как вы еще вместе?». Но мы оба понимаем, что и биатлон, и велогонки, не вечны. Сейчас такой период: каждый делает свою работу и наслаждается этим, но пройдет время — и мы будем вместе дни напролет.

Фото из личного архива Анны Солы





Станислав — один из самых преданных болельщиков Анны Солы. Она рассказывает, что соседи даже жалуются на излишнюю эмоциональность велогонщика.





— Он очень азартный болельщик. Никогда не пропускает мои гонки и очень переживает. Были случаи, когда соседи писали в домовой чат: «Мы всё понимаем, у тебя там Аня бежит, а у нас вот тут ребенок спит» (смеется).





«Если закрывать 85 процентов мишеней, с моей скоростью можно брать медаль на каждом этапе»





Анна Сола вернулась домой после сезона 2020/2021 в статусе призера чемпионата мира. Ее место в общем зачете — 23-е, хотя еще в прошлом году было лишь 59-м.





Фото из инстаграма Анны Солы





На вопрос, понимала ли на старте сезона Аня, на какие позиции реально может претендовать, она честно отвечает:





— Еще на контрольных стартах в Обертиллиахе обратила внимание, что бегу в одни ноги с Лизой Терезой Хаузер (в Поклюке австрийская биатлонистка стала трехкратным призером чемпионата мира — 2021. — Прим. TUT.BY). Было понятно, что мы находимся в хорошей физической форме, хотя делать вывод по одному старту было рано.





А вот когда уже на первом этапе Кубка мира в Контиолахти я показала лучший ход в преследовании, поняла, что физически действительно готова отлично. Зато в плане стрельбы у меня совершенно не было стабильности, — говорит белоруска. — Даже на тренировках не всегда получалось чисто отстрелять с места. Надеялась, что на гонки смогу как-то настроиться, но чуда не случилось. Было обидно, ведь знала: если закрывать хотя бы 85 процентов мишеней, с моей скоростью это позволило бы на каждом этапе брать медаль.





Фото из инстаграма Анны Солы





Только к концу сезона стрельба Солы стала понемногу налаживаться.





— В межсезонье я планирую уделить пристальное внимание этому компоненту. В федерации работает специалист Максим Елисеев, который поможет изготовить мне новое ложе винтовки, плюс будет давать некоторые подсказки по технике стрельбы в течение лета. Надеюсь, это даст свои плоды.





«В Беларуси тренеры привыкли контролировать, не сачканет ли спортсмен»





Помимо Анны Солы, впечатляющий прогресс по ходу сезона также показала Динара Алимбекова, которая выиграла награду как лучшая биатлонистка до 25 лет.





— Сложно назвать одну причину, которая помогла нам совершить скачок в плане результатов. Наверное, тут сложилось несколько факторов, — говорит Аня. — Например, с приходом нового главного тренера Райни Гесвайнера наши аэробные тренировки стали менее объемными, зато большой упор делался на силовую часть. Плюс мы с Динарой скинули по три-четыре килограмма, что также сыграло нам на руку.





Фото из инстаграма Анны Солы





— Это было целенаправленно?





— У меня это вышло спонтанно. Просто заметила прошлой весной, что ушло несколько килограммов. Причем это было межсезонье, домашний шашлык по вечерам, и никакой диеты, — смеется биатлонистка. — Плюс в прошлом сезоне я начала проводить больше самостоятельной работы, анализировать, а не слепо слушать тренеров. Поняла, что задача наставника — направлять спортсмена, а не диктовать нам каждый шаг. В первую очередь мы должны иметь свою голову на плечах.





— Австрийский специалист этот подход приветствует?





— А почему нет? Мы же выполняем его план. Хотя такой подход действительно отличается от принятых в Беларуси или России. У нас тренеры почему-то привыкли контролировать, не сачканет ли спортсмен. А Райни, наоборот, доверяет биатлонистам. И, зная наших ребят, тут скорее надо проверять, чтобы мы не перетренировались, а не недоработали.





«Рассчитываю наконец выплатить кредит. Надеюсь, на однокомнатную квартиру я заработала»





Фото из личного архива Анны Солы

То, что Анна Сола стала призером чемпионата мира, она, по ее словам, осознала только на заключительном этапе Кубка мира.





— В Эстерсунде я тоже завоевала бронзу и только тогда поймала себя на мысли: «Я с бронзой, круто. Но ведь совсем недавно я выиграла бронзу чемпионата мира — на главном старте среди самых лучших. Как же это клево!».





После успеха на «мире» мне приходило много поздравлений от близких, друзей и даже звезд биатлона: в личные сообщения писали Надя Скардино, Даша [Домрачева], Мартен [Фуркад], Кайса [Макарайнен].





По ходу сезона, кстати, часто подбадривал тренер норвежцев Зигфрид Мазе. Он уже на первых стартах обратил внимание на мою скорость и мог просто подойти и сказать: «Отличная работа, продолжай в том же духе — и скоро все будет!». Эта открытость европейцев очень подкупает.





На вопрос, поможет ли самый успешный сезон в карьере реализовать какую-то материальную мечту, Анна Сола отвечает:





— Надеюсь, смогу выплатить кредит на квартиру. До этого мне не всегда хватало зарплаты на ежемесячные выплаты.





За бронзу на чемпионате мира призовые составили 14 тысяч евро без вычета налогов.





— С этой суммы я уплатила налог в Европе, который достаточно высокий. Плюс еще в Беларуси, наверное, надо будет уплатить. Но в любом случае хотелось бы в ближайшее время со всем рассчитаться. Надеюсь, что на однокомнатную квартиру я все-таки заработала (улыбается).





«Моя позиция даже не политическая, она общечеловеческая»

Сейчас у биатлонистов отпуск. Правда, расслабиться в Минске Ане не дают.





— В первый же день после возвращения ко мне приехала сестра со своей семьей. На следующее утро в 7 утра раздался звонок в дверь: «Здравствуйте, допинг-контроль, мы к вам» (смеется). Пришлось собираться и ехать в Раубичи на тестирование, а потом — на медосмотр и обязательную для наших биатлонистов вакцинацию «Спутником». И вот так проходит мой отпуск. Еще надо успеть сдать сессию в Новополоцке и побыть дома — уже заказала маме драники, по которым очень соскучилась.





Фото из личного архива Анны Солы





— Отдых у моря планируется?





— В этом году вряд ли успею. 28 апреля отпуск уже заканчивается, так что проведу его в Беларуси.





На родине Аня Сола за последний год стала настоящей народной любимицей. В январе вся сборная Беларуси по биатлону, за исключением Солы, подписала письмо провластных спортсменов. После этого в инстаграме биатлонистки обрушился шквал комментариев со словами благодарности и поддержки. На вопрос, прочувствовала ли Анна, что такое народная любовь, она отвечает:





— Да, причем сполна только в этом сезоне.





Сола осторожно комментирует свое решение не подписывать провластное письмо, поясняя:





— Мне есть за что сказать спасибо стране, но в первую очередь хотелось бы, чтобы спорт оставался вне политики. Тяжело концентрироваться на спортивных результатах, когда читаешь грустные новости из Беларуси. Поэтому моя позиция даже не политическая, а общечеловеческая: за мир, соблюдение законов и решение любых вопросов без применения насилия.





— Сколько тебе пришло сообщений со словами поддержки от белорусов?





— Очень много. Я до сих пор не на все ответила. Основной поток приходил перед чемпионатом мира. На носу был главный старт сезона, поэтому просто физически не успевала отписывать. Ответила знакомым в WhatsApp и Viber, в Instagram успела разобрать малую часть, а ВК до сих пор даже не открывала.





Плюс было много звонков от родственников: «Анька, молодец, многие люди передают тебе приветы». Только комментариев в Instagram было около трех тысяч, а что творилось в директе — даже не могу представить.





— Это придавало сил?





— Конечно. Мне было очень тяжело морально, но благодаря такой поддержке чувствовала, что в трудную минуту я не одна.





Какой-то парень даже создал мою фан-страничку в инстаграме. Он выкладывает там фото, сторис, видюшки с моим участием. Я их часто репощу, а недавно написала, поинтересовалась, кто ведет страницу. Оказалось, мальчишка лет 14. Ну очень приятно!



