+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Петр Асаенок: со счетов меня сбрасывать не надо, шансы поехать на Игры есть

Тяжелоатлет Петр Асаенок, завоевавший серебро чемпионата Европы в категории до 73 килограмма, пояснил, что рассчитывает оказаться тем единственным человеком из сборной, кто получит право представить страну на Олимпийских играх.


Минус 51 кг Арямнова, отсутствие роста Зезюлина и Тихонцова — вообще. Чем завершился ЧЕ по тяжелой атлетике

Как тебе удалось показать такой результат?

Результат я не добрал. Возможно из-за того, что долго не было международных стартов. А второе место было предсказуемым. Я был хорошо подготовлен и брал хорошие килограммы на тренировках и чемпионате Беларуси. Так что все было ожидаемо.

В связи с переходом в новую весовую шансы поехать на Олимпиаду у тебя стали ниже?

Ничего еще не ясно. Заранее ничего нельзя говорить, потому что все пять человек борются за эту лицензию. Все будет решено в июне, когда уже объявят единственного человека, который представит Беларусь на Олимпиаде. Пока у меня есть шанс съездить на лицензионный старт в Колумбию, добрать необходимые очки. Всякое бывает. Поэтому со счетов меня сбрасывать не надо. Все в порядке, ничего страшного. Я готовлюсь. И у меня шансы поехать на Игры есть.

То есть ты не жалеешь, что перешёл в 96 кг?

Не надо жалеть. Я на месте не стою, иду вперед. Не жалею. Я могу и в 96 кг побороться.

Интервью у штангиста брал weightlifting.by.

 https://www.pressball.by/news/other/383229
Источник: Прессбол
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]