+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Артем Милевский рэпом ответил на слухи о своем уходе из "Миная"

Нападающий "Миная" Артем Милевский оригинально отреагировал на слухи о своем возможном уходе из клуба.

Артем Милевский

Форвард зачитал рэп вместе со своим агентом Александром Панковым. Милевский считает, что руку к слухам приложил спортивный директор львовского "Руха" Игорь Дедышин,  пишет Прессбол.

"Игорек Дедыдин, спортдиректор "Руха"
Пишет для "Спортивки", пишет очень плохо.
Старый Миля для "Миная" лучше новых двух
Так что лучший друг, комментируй "Рух", — сказали Милевский и Панков в видео, опубликованном в инстаграме форварда.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]u