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Скавыш о пиве в раздевалке: «Альшевский ввел это после удачных матчей. По одной баночке у нас стояло»

Форвард БАТЭ Максим Скавыш рассказал о том, что при бывшем рулевом борисовчан Кирилле Альшевском в раздевалке позволялось выпить немного пива.

«Кирилл Петрович (Альшевский – экс-тренер БАТЭ прим.) ввел после удачных матчей – по одной баночке пива у нас в раздевалке стояло. Можно было. Он ввел это, и я считаю, что это прикольная вещь. Кто-то по баночке выпьет. Если кто-то не хочет – не пьет, есть кола. Это не мешает, а наоборот даже сближает. На 10-15 минут задержишься больше в раздевалке перед душем, что-то обсудишь. Это вообще классная вещь», – сказал Скавыш в эфире фильма про БАТЭ «Быть первым» на VOKA TV.
Tribuna
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